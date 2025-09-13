Arda Güler iki attı, bir sayıldı: 10 kişi kalan Real Madrid, Sociedad engeline takılmadı
İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, Arda Güler'in gol attığı maçta Real Sociedad'ı mağlup etti.
Real Madrid ile Real Sociedad, İspanya La Liga'nın 4. haftasında kozlarını paylaştı.
Reale Arena'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kylian Mbappe ve 44. dakikada Arda Güler kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı 56. dakikada penaltıdan Oyarzabal ile geldi.
Arda Güler'in 2. dakikada bulduğu gol ise Kylian Mbappe'nin ofsaytta olması nedeniyle iptal edildi.
Real Madrid'de Huijsen, 32. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından 4'te 4 yapan ve puanını 12'ye yükselten Real Madrid, liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. kez yenilen Sociedad ise 2 puanla 17. basamakta yer aldı.
ARDA GÜLER'DEN HARİKA GOL
Sol kanattan ceza sahasına topla birlikte giren Kylian Mbappe'nin içeriye çevirdiği topla buluşan Arda Güler, ilk kontrolüyle iki rakibini birden ekarte etti ve sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Milli futbolcu, ilk 11'de başladığı maçta 88 dakika sahada kaldı ve yerini Alaba'ya bıraktı.
- Etiketler :
- Arda Güler
- Real Madrid
- Real Sociedad