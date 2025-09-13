Arda Güler iki attı, bir sayıldı: 10 kişi kalan Real Madrid, Sociedad engeline takılmadı

Real Madrid ile Real Sociedad, İspanya La Liga'nın 4. haftasında kozlarını paylaştı.



Reale Arena'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kylian Mbappe ve 44. dakikada Arda Güler kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı 56. dakikada penaltıdan Oyarzabal ile geldi.



Arda Güler'in 2. dakikada bulduğu gol ise Kylian Mbappe'nin ofsaytta olması nedeniyle iptal edildi.



Real Madrid'de Huijsen, 32. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu skorun ardından 4'te 4 yapan ve puanını 12'ye yükselten Real Madrid, liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. kez yenilen Sociedad ise 2 puanla 17. basamakta yer aldı.

