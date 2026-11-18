Milli futbolcu Arda Güler , Real Madrid ile sözleşme yeniledi. Eflatun-beyazlılar, Arda Güler ile kulüp arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinin tamamlandığını ve anlaşma sağlandığını açıkladı.

Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, yeni sözleşmenin 2032 yılına kadar geçerli olacağı bildirildi. Açıklamada, "Real Madrid Kulübü ve Arda Güler, oyuncumuzun sözleşmesinin 30 Haziran 2032 tarihine kadar kulübe bağlı kalacak şekilde uzatılması konusunda anlaşmaya varmışlardır." denildi.