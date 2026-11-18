Arda Güler imzayı attı, resmi açıklama yapıldı: 2032'ye kadar Real Madrid
18.11.2026 13:51
Son Güncelleme: 18.11.2026 14:04
Arda 18 yaşından bu yana Real Madrid forması giyiyor.
Real Madrid, Arda Güler ile 2032 yılına kadar sözleşme yenilendiğini duyurdu.
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid ile sözleşme yeniledi. Eflatun-beyazlılar, Arda Güler ile kulüp arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinin tamamlandığını ve anlaşma sağlandığını açıkladı.
Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, yeni sözleşmenin 2032 yılına kadar geçerli olacağı bildirildi. Açıklamada, "Real Madrid Kulübü ve Arda Güler, oyuncumuzun sözleşmesinin 30 Haziran 2032 tarihine kadar kulübe bağlı kalacak şekilde uzatılması konusunda anlaşmaya varmışlardır." denildi.
İspanyol devine 2023'te imza atan Arda bugüne kadar 126 maça çıktı.
126 MAÇA ÇIKTI, BEŞ KUPA KAZANDI
Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e Temmuz 2023'te 18 yaşındayken katıldı. Eflatun-beyazlılarla 126 maça çıkan Arda, beş kupa kazandı.
Bu kupalar Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, İspanya Süper Kupası ve bir La Liga şampiyonluğu.
Genç yıldıza daha önce 2025-2026 Şampiyonlar Ligi Sezonunda Çıkış Yapan Oyuncusu ödülü verilmişti.