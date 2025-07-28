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Arda Güler kararını "Kariyerinin dönüm noktası" şeklinde açıkladılar: Real Madrid'de zorunlu devrim

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı.

Arda Güler kararını "Kariyerinin dönüm noktası" şeklinde açıkladılar: Real Madrid'de zorunlu devrim

'deki üçüncü sezonuna girmeye hazırlanan , İspanya'da en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Carlo Ancelotti'yle geçirdiği iki dönem boyunca daha çok sağ kanatta değerlendirilen Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte bambaşka bir role büründü.

ANCELOTTI DÖNEMİNDEN FARKLI

İspanyol çalıştırıcı, Ancelotti'ye nazaran daha fazla topla buluşacağı ve oyunu yönlendireceği bir pozisyonda milli futbolcuyu konumlandırdı.

Arda Güler kararını "Kariyerinin dönüm noktası" şeklinde açıkladılar: Real Madrid'de zorunlu devrim - 1

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve adından söz ettiren yıldız futbolcu için İspanyol basınından dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

ÇÖZÜM YOLU: ARDA GÜLER

AS'ın derlediği haberde Jude Bellingham'ın yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan 12 haftalık bir süre bandında uzak kalacağı ifade edilirken, Xabi Alonso'nun çözüm yollarından birinin 'e çıktığı belirtildi.

Haberin devamında Arda Güler'in, Jude Bellingham yerine oynayacak en önemli isim olduğuna vurgu yapıldı.

Arda Güler kararını "Kariyerinin dönüm noktası" şeklinde açıkladılar: Real Madrid'de zorunlu devrim - 2

"TÜM SORUMLULUK ARDA'DA"

Görevi üstlenmeye hazır olduğu belirtilen yıldız ismin, tüm sorumluluğu alacağı ve takımın hücum başlangıçlarını başlatacak isim olacağı kaydedildi.

"İLK 11'DE BAŞLAYACAK"

Modric'in ayrılığı ile Ceballos'un da formadan uzak kalmasının 'e orta sahanın anahtarını verdiği ve Valverde ile birlikte ilk 11'de oynayacağı yazıldı.

Arda Güler kararını "Kariyerinin dönüm noktası" şeklinde açıkladılar: Real Madrid'de zorunlu devrim - 3

"ALONSO'NUN KİLİT OYUNCUSU"

Öte yandan Vavel'in haberinde ise 'in Xabi Alonso için kilit bir oyuncu olduğuna değinildi ve yeni rolünün kariyerinde bir dönüm noktası olacağı vurgulandı.

Güler'in gelişiminin sadece yeteneğine değil; takım oyununa da uyumuna bağlı olarak ilerleyeceği yazılırken, milli futbolcunun geçen sezona oranla daha öz güvenli olduğu aktarıldı.

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