Arda Güler kararını "Kariyerinin dönüm noktası" şeklinde açıkladılar: Real Madrid'de zorunlu devrim

Real Madrid'deki üçüncü sezonuna girmeye hazırlanan Arda Güler, İspanya'da en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.



Carlo Ancelotti'yle geçirdiği iki dönem boyunca daha çok sağ kanatta değerlendirilen Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte bambaşka bir role büründü.

ANCELOTTI DÖNEMİNDEN FARKLI



İspanyol çalıştırıcı, Ancelotti'ye nazaran daha fazla topla buluşacağı ve oyunu yönlendireceği bir pozisyonda milli futbolcuyu konumlandırdı.