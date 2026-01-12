Arda Güler maç sonu gündem oldu, tekme salladı yere düştü

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupası'nı Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona kazandı.



Maç esnasında gergin halleriyle dikkat çeken Arda ve Barcelonalı futbolcu Pedri arasında sinirler gerildi.



Milli futbolcu maç içindeki bir pozisyon sonrası Pedri'yi iterek yere düşürdü. Arda'nın maç sonundaki hareketi ise finale damga vurdu.