Arda Güler maç sonu gündem oldu, tekme salladı yere düştü
12.01.2026 09:00
Son Güncelleme: 12.01.2026 09:20
NTV - Haber Merkezi
Suudi Arabistan'daki dev finalde Arda Güler'in maç içindeki gergin halleri dikkat çekerken müsabaka sonundaki hareketi ise gündem oldu.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupası'nı Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona kazandı.
Maç esnasında gergin halleriyle dikkat çeken Arda ve Barcelonalı futbolcu Pedri arasında sinirler gerildi.
Milli futbolcu maç içindeki bir pozisyon sonrası Pedri'yi iterek yere düşürdü. Arda'nın maç sonundaki hareketi ise finale damga vurdu.
Arda maç sonunda kameralara böyle yansıdı
TEKME SALLADI YERE DÜŞTÜ
Maç sonunda üzüntüsüyle dikkat çeken ve ikincilik madalyasını boynundan çıkaran Arda'nın salladığı tekme gündem oldu.
Transferde adı Arsenal'la anılan Arda, mağlubiyetin ardından saha kenarındaki şişeye tekma atmak isterken kayarak yere düştü. Tribünden çekilen bu görüntü sosyal medyada hızla yayıldı.
20 yaşındaki futbolcu sosyal medyada dünya gündemine girerken, İspanyol basınında da manşetlere taşındı.
İlk 11'de başlayan Arda, 68 dakika oyunda kaldı.
ARDA'NIN YERE DÜŞTÜĞÜ ANLAR