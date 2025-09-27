Arda Güler, Madrid derbisine damga vurdu: 7 gollü maçta Atletico, Real'i devirdi

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi.



Metropolitano'da oynanan müsabaka, Atletico Madrid'in 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Le Normand, 45+3. dakikada Alexander Sörloth, 50 (p) ve 64. dakikalarda Julian Alvarez ile 90+4. dakikada Griezmann kaydetti. Real Madrid'in sayıları ise 25. dakikada Kylian Mbappe ve 36. dakikada Arda Güler'den geldi.



Atletico Madrid'in 44. dakikada Lenglet ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.



Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 58. dakikasında yerini Mastantuono'ya bıraktı.

Bu skorun ardından puanını 12'ye yükselten Atletico Madrid, 4. basamakta yer aldı. Bu sezon ilk kez yenilen Real Madrid ise 18 puanda kaldı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.



Atletico Madrid, gelecek hafta Celta Vigo deplasmanına çıkacak. Real Madrid ise Villarreal'i konuk edecek.