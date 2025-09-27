NTV.COM.TR

Arda Güler, Madrid derbisine damga vurdu: 7 gollü maçta Atletico, Real'i devirdi

Milli futbolcu Arda Güler'in de forma giydiği maçta Real Madrid, Atletico Madrid'e mağlup oldu.

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.

Metropolitano'da oynanan müsabaka, Atletico Madrid'in 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Le Normand, 45+3. dakikada Alexander Sörloth, 50 (p) ve 64. dakikalarda Julian Alvarez ile 90+4. dakikada Griezmann kaydetti. Real Madrid'in sayıları ise 25. dakikada Kylian Mbappe ve 36. dakikada 'den geldi.

Atletico Madrid'in 44. dakikada Lenglet ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 58. dakikasında yerini Mastantuono'ya bıraktı.

Bu skorun ardından puanını 12'ye yükselten Atletico Madrid, 4. basamakta yer aldı. Bu sezon ilk kez yenilen Real Madrid ise 18 puanda kaldı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Atletico Madrid, gelecek hafta Celta Vigo deplasmanına çıkacak. Real Madrid ise Villarreal'i konuk edecek.

Arda Güler, Madrid derbisine damga vurdu: 7 gollü maçta Atletico, Real'i devirdi - 1 Atletico Madrid'de ağları sarsan Julian Alvarez'in gol sevinci.

ARDA'DAN ASİST, MBAPPE'DEN GOL

Karşılaşmanın 25. dakikasında rakip yarı alanın sağında topla buluşan , savunma arkasına attığı topla Kylian Mbappe'yi buluşturdu. Fransız yıldızın köşeye düzgün vuruşu ağları sarstı ve durum 1-1'e geldi.

Arda Güler, Madrid derbisine damga vurdu: 7 gollü maçta Atletico, Real'i devirdi - 2 Kylian Mbappe, attığı golün sevincini Arda Güler ile kutladı.

VINICIUS GETİRDİ, ARDA HARİKA BİTİRDİ

Müsabakanın 36. dakikasında ise bu kez ağları sarsan isim oldu. Sol kanattan gelişen atakta topla birlikte çizgiye inen Vinicius Junior, iki rakibini birden ekarte ederek ortasını yaptı. Ceza sahası içinde bulunan Arda Güler, harika bir tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 2-1 yaptı.

Arda Güler, Madrid derbisine damga vurdu: 7 gollü maçta Atletico, Real'i devirdi - 3 Arda Güler'in Atletico Madrid ağlarını havalandırdığı gol anı

DERBİ TARİHİNE GEÇTİ

Genç yıldız , 1998/99’dan bu yana Atletico Madrid’e karşı hem gol atan hem asist yapan en genç ikinci oyuncu oldu. Güler (20 yaş 214 gün), Vela'nın (18 yaş 360 gün) ardından ikinci sırada yer aldı.

