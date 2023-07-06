Arda Güler Madrid'e uçuyor: 6 yıllık sözleşme

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başladıktan sonra Fenerbahçe altyapısına geçen Arda Güler, gösterdiği performansla tüm takım taraftarlarının beğenisini toplarken dev kulüpleri peşine taktı.
Sarı-lacivertli takımda devam etmek istemeyen ve Real Madrid ile anlaşan 18 yaşındaki futbolcu, bugün Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Madrid'e hareket edecek.
6 YILLIK SÖZLEŞME
Sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak Güler, Fenerbahçe Kulübü'nün kasasına ise ciddi anlamda katkı sunacak ayrıca sarı-lacivertliler genç futbolcunun bir sonraki satışından da pay alacak.
Öte yandan Güler'in sağlık kontrolünden geçtikten sonra 6 senelik sözleşmeye imzalaması ve transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
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