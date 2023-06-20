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Arda Güler Milli Takım'da gol atan en genç oyuncu oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Arda Güler, "A Milli Takım formasıyla gol atan en genç oyuncu" unvanını kazandı.

Arda Güler Milli Takım'da gol atan en genç oyuncu oldu
EURO 2024 Elemeleri | Türkiye 2- 0 Galler (Maç Sonucu)

EURO 2024 Elemeleri | Türkiye 2- 0 Galler (Maç Sonucu)

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, Elemeleri'nde Galler'i ağırladı.

Samsun'da oynanan karşılaşma, Ay-Yıldızlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin 80. dakikasında , A Milli Futbol Takımı'nı 2-0 öne geçiren gole imza attı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Arda Güler, uzak köşeye jeneriklik bir plase çıkardı.

"90" diye tabir edilen bölgeye giden top ağlarla buluştu. Bu muhteşem golle Arda Güler tarihe geçti.

Genç yıldız, A Milli Futbol Takımı'yla ilk golünü atarken, 18 yaş 114 gün ile "Resmi maçlarda A formasıyla gol atan en genç oyuncu" unvanını kazandı.

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla toplam 35 maça çıkan Arda Güler 6 gol, 7 asistle takımına katkı sağlamıştı.

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