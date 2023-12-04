Arda Güler ne zaman iyileşecek?

Real Madrid'e sezon başında rekor bedelle transfer olan Arda Güler'in yakın zaman içinde iyileşip sahalara döneceği kaydedildi. İşte konuya dair ayrıntılar...



BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI



Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı belirtildi.



İspanya'nın Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda dün Napoli'yi 4-2 yenerek liderliği garantileyen Real Madrid'e, bir sevindirici haber de Arda'dan geldi. Sakatlığını atlatmak üzere olan ve iyileşme süreci devam eden genç futbolcunun, takımdan ayrı olarak bireysel saha çalışmalarına başladığı belirtildi.



ARDA GÜLER NE ZAMAN SAHALARA DÖNECECEK?



Haberde Arda Güler'in acelesinin olmadığı vurgulanarak, "Dönüşü için belirlenmiş bir tarih yok ve kulüp doktorları genç incinin uzun zamandır beklenen çıkışını sakin bir şekilde yapmak istiyor." ifadeleri kullanıldı.

