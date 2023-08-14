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Arda Güler ne zaman iyileşecek? Sahalara döneceği tarih belli oldu

Milli futbolcu Arda Güler ameliyat edildi. İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Real Madrid, yeni transferlerinden Arda Güler'in ameliyat edildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından milli yıldızın ne zaman iyileşerek sahalara döneceği merak konusu oldu. Peki, Arda Güler ne zaman sahalara dönecek?

Arda Güler ne zaman iyileşecek? Sahalara döneceği tarih belli oldu

'in 21 Temmuz'daki antrenmanında sakatlanan Arda'nın, sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, Arda'nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtildi. İşte, 'in iyileşme süreci hakkında bilgiler...

ARDA GÜLER NE ZAMAN İYİLEŞECEK?

Fenerbahçe'den Madrid'e imza atan Arda Güler en az bir ay sahalardan uzak kalacak ve en iyi ihtimalle Eylül ayındaki milli takım arasından sonra sahalara dönecek.

Madrid, La Liga sezonuna geçtiğimiz Cumartesi günü Athletic Bilbao karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başladıktan sonra bir sonraki maçını Cumartesi günü Almeria karşısında oynayacak.

Real Madrid'in resmi internet sitesinden Arda'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada "Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik ameliyat oldu. Güler'in iyileşme süreci önümüzdeki günlerde başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

ARDA GÜLER NEDEN SAKATLANDI?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) hazırlık kampında gerçekleştirilen antrenman sırasında dizinden sakatlanmıştı.

Menisküs problemi yaşayan Arda'nın tedavisinden beklenen sonuç alınamayınca ameliyat kararı alınmıştı.

Tedavi için Madrid'e dönen 18 yaşındaki futbolcunun toparlanması istenilen düzeyde ilerlemeyince ameliyat kararı alınmıştı.

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