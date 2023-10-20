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Arda Güler ne zaman oynayacak? Ancelotti ilk maç için tarih verdi

Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk maçı ne zaman çıkacağı, tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Fenerbahçe'den yüklü bir bonservis bedeliyle, dünyanın en iyi kulüplerinden Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, sakatlığı nedeniyle maçlara henüz çıkamadı. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in son durumuyla ilgili konuştu ve ilk maça çıkacağı günle ilgili tarih verdi. Peki, Arda Güler ne zaman oynayacak?

Arda Güler ne zaman oynayacak? Ancelotti ilk maç için tarih verdi

, İspanya LaLiga'nın 10'uncu haftasında yarın deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve 'in ilk maçına çıkabileceği tarihi açıkladı. Peki, Arda Güler ne zaman oynayacak?

ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK?

Real Madrid teknik direktörü Angelotti'nin açıklamaları şu şekilde;

"Sakatlığını atlatmasının ardından takımla antrenmanlara başlayan milli oyuncu Arda Güler'in son durumuyla ilgili olarak Ancelotti, "Arda'nın durumu gayet iyi. Biraz kondisyonu eksik ve bu yüzden 2 haftalık bir zamana ihtiyacı var. Kendisi ofansif bir oyuncu ve her pozisyonda görev yapabiliyor. Bellingham gibi forvet arkasında oynayabildiği gibi ters ayaklı bir kanat oyuncusu pozisyonunda da görev alabilir"

Buna göre; Arda Güler'in 2 hafta sonra Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak olan Rayo Vallecano maçında oynaması bekleniyor.

Arda Güler ne zaman oynayacak? Ancelotti ilk maç için tarih verdi - 1

"MUTLU DEĞİL ÇÜNKÜ DAHA FARKLI BAŞLAMAK İSTİYORDU"

İtalyan teknik adam, Arda Güler'in yeteneğine inandığını vurgulayarak, "İyi uyum sağlaması gerekiyor ve ona yardımcı oluyorlar. Mutlu değil çünkü farklı başlamak istiyordu ama burada iyi şeyler yapacak zamanı var. Tüm yeteneklerini göstermeye hazır" şeklinde konuştu.

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