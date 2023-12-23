Arda Güler ne zaman oynayacak? Gözler o maça çevrildi

Real Madrid'e transfer olmasının ardından sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, henüz başkent ekibinde forma giyemedi.
Milli futbolcu sakatlıklarını atlatarak takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı.
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla sahaya çıkacağı ilk maç için yeni bir tahminde bulunuldu.
Defansa Central'in haberine göre, Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'e tatil dönüşü oynanacak ilk maçta forma şansı verecek.
LaLiga'nın 19. haftasında, 3 Ocak 2024 tarihinde Real Madrid, sahasında Mallorca'yı ağırlayacağı ve Arda Güler'in bu maçta forma giyerek ilk resmi maçına çıkacağı öne sürüldü.
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