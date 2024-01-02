Arda Güler ne zaman oynayacak? Gözler Real Madrid-Mallorca maçına çevrildi

Arda Güler'in ne zaman oynayacağı tüm futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan Real Madrid'e transferiyle herkesi heyecanlandıran milli gururumuz Arda Güler'in ilk maçına çıkacağı tarih bekleniyor. Peki, Arda Güler ne zaman oynayacak?



ARDA GÜLER'İN İLK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



La Liga'nın 19. hafta maçında Real Madrid sahasında Mallorca ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 21.15'te başlayacak maçta, teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler'e şans vereceği ve genç oyuncunun ilk kez Real Madrid forması giymesi bekleniyor.

ARDA GÜLER İDMANDA ŞOVLARINA DEVAM EDİYOR



İspanya'nın dev kulübü Real Madrid idmanlarda Arda Güler'in yaptığı küçük çaplı şovları paylaşmaya devam ediyor.



İspanyol taraftarlar daha maça bile çıkmadan kendilerini heyecanlandırmayı başaran Arda Güler'in yarın sahada olmasını bekliyor.