Arda Güler ne zaman oynayacak? İşte sahalara döneceği tarih

Milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'de oynayacağı ilk maçın tarihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. 21 Temmuz'daki Real Madrid antrenmanında sakatlanan Arda Güler, sağ diz iç menisküsünde yaralanma sonucu sakatlanmış ve ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Peki, Arda Güler ilk maçına ne zaman çıkacak?



ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK?



Fenerbahçe'den Madrid'e imza atan Arda Güler, geçirdiği sakatlık sonrası en az bir ay sahalardan uzak kalacak ve en iyi ihtimalle Eylül ayındaki milli takım arasından sonra sahalara dönecek.



Madrid, La Liga'da geçtiğimiz pazar günü Real Sociedad karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından bir sonraki maçını Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Union Berlin'e karşı oynayacak.

ARDA GÜLER NEDEN SAKATLANDI?



Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) hazırlık kampında gerçekleştirilen antrenman sırasında dizinden sakatlanmıştı.



Menisküs problemi yaşayan Arda'nın tedavisinden beklenen sonuç alınamayınca ameliyat kararı alınmıştı.



Tedavi için Madrid'e dönen 18 yaşındaki futbolcunun toparlanması istenilen düzeyde ilerlemeyince ameliyat oldu ve iyileşme sürecine geçildi.