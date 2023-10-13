Arda Güler ne zaman oynayacak, iyileşti mi? Sahalara döneceği tarih belli oldu mu?

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler, sakatlığının ardından ilk antrenmanına çıktı. Kulübün internet sitesinden Arda'nın sahadaki antrenmanda yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı.
Yaklaşık iki ay süren sakatlıktan çıktıktan sonra 21 Eylül'de takımla antrenmanlara başlayan ve 26 Eylül'de tekrar sakatlanan Arda, dün takımla antrenmanda yer aldı.
Yaz döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda, takımının sezon öncesi ABD'de yaptığı kampta sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti.
ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK?
Uzun bir sakatlık döneminin ardından iyileşerek, takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Arda Güler'in milli aranın sona ermesiyle birlikte maçlara hazır olacağı konuşuluyor.
Buna göre; Arda Güler, tam olarak hazır olması için Real Madrid'deki ilk maçına taraftarı önünde 5 Kasım'daki Rayo Vallecano karşısında çıkması bekleniyor.
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