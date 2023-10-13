Arda Güler ne zaman oynayacak, iyileşti mi? Sahalara döneceği tarih belli oldu mu?

ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK?



Uzun bir sakatlık döneminin ardından iyileşerek, takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Arda Güler'in milli aranın sona ermesiyle birlikte maçlara hazır olacağı konuşuluyor.



Buna göre; Arda Güler, tam olarak hazır olması için Real Madrid'deki ilk maçına taraftarı önünde 5 Kasım'daki Rayo Vallecano karşısında çıkması bekleniyor.