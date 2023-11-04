Arda Güler ne zaman oynayacak? Sahalara çıkacağı tarih belli oldu

Arda Güler'in ne zaman oynayacağı, milli futbolcumuzun ilk maçına çıkacağı tarihi merak eden futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan Arda Güler, takımla birlikte çalışmalar başlamıştı. Peki, Arda Güler ne zaman oynayacak?
ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. haftasında 5 Kasım Pazar günü sahasında karşılaşacağı Rayo Vallecano maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Defensa Central'de yer alan haberde ise teknik direktör Carlo Ancelotti ve doktorlar arasında yapılan görüşmeden Arda Güler'in süre almasına onay çıktığı yazıldı.
Bir aylık iyileşme sürecinin ardından, Real Madrid'in oynayacağı 3 maçtan birinde -Rayo Vallecano (5 Kasım) Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Braga (8 Kasım) ve Valencia (11 Kasım)- forma giymesi bekleniyor.
Arda'nın pazar günü oynanacak olan Rayo Vallecano maçının geniş kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
ANCELOTTI'DEN UYARI
İspanyollar tarafından Carlo Ancelotti'nin genç milli oyuncuya ilk maçında yaklaşık 25 dakika süre vermeyi düşündüğü de yazılırken, zamanla 90 dakika sahada olacak şekilde süre almaya başlayacağı ifade edildi.
Haberin detayında "Carlo Ancelotti ona sürekli bunu söylüyor ki oyuncu sahaya herhangi bir baskı altında kalmadan çıkabilsin. Bu daha sonra sahip olduğu tüm potansiyeli ve kaliteyi gösterdiğinde olacak ama şu anda öncelikli olan onun rekabet ritmine girmesi ve fiziksel olarak güçlenmesi gerekiyor çünkü futbolculuk nitelikleri mükemmel." denildi.
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