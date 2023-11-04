Arda Güler ne zaman oynayacak? Sahalara çıkacağı tarih belli oldu

ANCELOTTI'DEN UYARI



İspanyollar tarafından Carlo Ancelotti'nin genç milli oyuncuya ilk maçında yaklaşık 25 dakika süre vermeyi düşündüğü de yazılırken, zamanla 90 dakika sahada olacak şekilde süre almaya başlayacağı ifade edildi.

Haberin detayında "Carlo Ancelotti ona sürekli bunu söylüyor ki oyuncu sahaya herhangi bir baskı altında kalmadan çıkabilsin. Bu daha sonra sahip olduğu tüm potansiyeli ve kaliteyi gösterdiğinde olacak ama şu anda öncelikli olan onun rekabet ritmine girmesi ve fiziksel olarak güçlenmesi gerekiyor çünkü futbolculuk nitelikleri mükemmel." denildi.