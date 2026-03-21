Arda Güler örnek aldığı 3 futbolcuyu açıkladı

A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, kulübünün resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

Arda örnek aldığı futbolcularla ilgili soruyu 3 ismi söyleyerek yanıtladı. Milli yıldız, "Küçüklükten beri örnek aldığım futbolcu Alex de Souza'ydı. Şimdi biraz daha Mesut Özil ve Luka Modric'i izliyorum. Kendimi onlara benzetmeye çalışıyorum. Çok elit futbolcular" cevabını verdi.

En sevdiği yemekle ilgili Arda, "En sevdiğim yemekler lahmacun, iskender ve annemin yaptığı mantı diyebilirim" ifadelerini kullandı.



68 METREDEN ATTIĞI GOL: O TARZ BİR VURUŞ KALİTEM VAR



Arda, La Liga'daki Elche maçında 68 metrelik mesafeden attığı şık golle ilgili konuştu.

Her zaman böyle bir gol atmak istediğini belirten Arda, "Daha önce de denemiştim. Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum. O tarz bir vuruş kalitem var" dedi.