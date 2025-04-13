Arda Güler oynadı, iki kırmızı kartın çıktığı maçta Real Madrid kazandı

Alaves ile Real Madrid, İspanya La Liga'nın 31. haftasında kozlarını paylaştı.



Estadio Mendizorrotza'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyet getiren golü 34. dakikada Camavinga kaydetti.



Real Madrid'de Kylian Mbappe, 38. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Alaves'te ise Manu Sanchez, 70. dakikada direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçın 62. dakikasında yerini Vinicius Junior'a bıraktı.



Bu skorun ardından son 5 maçta 4. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 66'ya yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Alaves ise 30 puanla 17. basamakta yer buldu.