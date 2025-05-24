Arda Güler oynadı, Real Madrid kazandı: Mbappe'den duble
La Liga'nın son haftasında Arda Güler'in forma giydiği maçta Real Madrid, Sociedad'ı mağlup etti.
İspanya La Liga'nın son haftasında Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38. ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.
Milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan bir diğer oyuncu olan Luka Modric de 87. dakikada yerini Andres'e bıraktı. Real'de son maçına çıkan Modric, müsabaka sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.
Bu skorun ardından Real Madrid, puanını 84'e yükseltti ve sezonu 2. sırada tamamladı. Sociedad ise 46 puanla 11. sırada yer aldı.
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