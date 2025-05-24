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Arda Güler oynadı, Real Madrid kazandı: Mbappe'den duble

La Liga'nın son haftasında Arda Güler'in forma giydiği maçta Real Madrid, Sociedad'ı mağlup etti.

Arda Güler oynadı, Real Madrid kazandı: Mbappe'den duble

İspanya 'nın son haftasında ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38. ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.

Milli futbolcu , ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Arda Güler oynadı, Real Madrid kazandı: Mbappe'den duble - 1

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan bir diğer oyuncu olan Luka Modric de 87. dakikada yerini Andres'e bıraktı. Real'de son maçına çıkan Modric, müsabaka sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu skorun ardından , puanını 84'e yükseltti ve sezonu 2. sırada tamamladı. Sociedad ise 46 puanla 11. sırada yer aldı.

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