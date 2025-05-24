Arda Güler oynadı, Real Madrid kazandı: Mbappe'den duble

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan bir diğer oyuncu olan Luka Modric de 87. dakikada yerini Andres'e bıraktı. Real'de son maçına çıkan Modric, müsabaka sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.



Bu skorun ardından Real Madrid, puanını 84'e yükseltti ve sezonu 2. sırada tamamladı. Sociedad ise 46 puanla 11. sırada yer aldı.