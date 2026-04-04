İspanya La Liga'nın 30. haftasında Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mallorca Son Moix Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Mallorca'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Manu Morlanes ve 90+1. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Real Madrid'in tek sayısı ise 88. dakikada Eder Militao'dan geldi.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçın 72. dakikasında yerini Pitarch'a bıraktı.

Bu skorun ardından üç maç sonra yenilen Real Madrid, 69 puanla 2. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. kez kazanan Mallorca ise 31 puanla 17. basamakta yer buldu.

Real Madrid, gelecek hafta Girona'yı konuk edecek. Mallorca ise Vallecano'yu ağırlayacak.