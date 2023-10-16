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Arda Güler PSG'yi geri çevirdi: Real Madrid transferinin perde arkası

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Paris Saint-Germain'in de devrede olduğu  ancak Milli futbolcunun tercihini Real Madrid'den yana kullandığı kaydedildi.

Arda Güler PSG'yi geri çevirdi: Real Madrid transferinin perde arkası

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den 'e transfer olan 'in transferinde perde arkası belli oldu.

Defensa Central'in haberine göre, yaz transfer döneminde Arda ile ilgilenen takımlar arasında Paris Saint Germain de yer alıyordu.

Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Arda Güler için 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu ancak milli futbolcunun Real Madrid'i tercih ettiği belirtildi.

Transferinin ardından sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, geçtiğimiz günlerde başkent ekibinde antrenmanlara çıkmaya başladı.

Genç yıldızın milli aranın ardından Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıkması bekleniyor.

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