Arda Güler Real Madrid için sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sağlık kontrolü işlemleri tamamlandı.

Madrid'den yapılan açıklamada, Arda Güler'in sağlık kontrollerinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.



İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Fenerbahçe'den Güler'i 6 yıllığına kadrosuna kattı.

4. TÜRK FUTBOLCU OLDU



Güler, Real Madrid tarihindeki 4. Türk futbolcu oldu.



Şampiyonlar Ligi'nin en çok kazanan kulüpte, daha önce Mesut Özil, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin forma giymişti.

ARDA GÜLER İSPANYA'YA BÖYLE GİTTİ