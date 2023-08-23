Arda Güler Real Madrid'de ne zaman maça çıkacak?

Fenerbahçe'nin Real Madrid'e sattığı Arda Güler, idmanda dizinden sakatlanarak ameliyat oldu.



İspanyol basınında çıkan habere göre; Güler'in iyileşme süreci son derece olumlu ilerliyor. Güler'in 1 ay içinde tamamen hazır hale geleceği bilgisi verildi.



Eylül ayındaki milli arada takımla çalışmalara başlayacağı aktarılan Güler'in Madrid formasını giyeceği ilk maçla ilgili de tahminde bulunuldu.



İLK MAÇ TARİHİ



Güler'in, Madrid derbisi sonrası iç sahada oynanacak Las Palmas maçında siftah yapmasının beklendiği vurgulandı.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Haberi Görüntüle VİDEO: RAMOS PAYLAŞTI, GALATASARAYLILAR YORUM YAĞDIRDI