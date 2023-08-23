NTV.COM.TR’ye geri dön

Arda Güler Real Madrid'de ne zaman maça çıkacak?

Fenerbahçe Real Madrid'e transfer olan ancak sakatlanan Arda Güler'in dönüş tarihini İspanyol basını yazdı. Güler'in Las Palmas maçında sahada olması bekleniyor.

Arda Güler Real Madrid'de ne zaman maça çıkacak?

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Fenerbahçe'nin 'e sattığı , idmanda dizinden sakatlanarak ameliyat oldu.

İspanyol basınında çıkan habere göre; Güler'in iyileşme süreci son derece olumlu ilerliyor. Güler'in 1 ay içinde tamamen hazır hale geleceği bilgisi verildi.

Eylül ayındaki milli arada takımla çalışmalara başlayacağı aktarılan Güler'in Madrid formasını giyeceği ilk maçla ilgili de tahminde bulunuldu.

İLK MAÇ TARİHİ

Güler'in, Madrid derbisi sonrası iç sahada oynanacak Las Palmas maçında siftah yapmasının beklendiği vurgulandı.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Haberi Görüntüle

VİDEO: RAMOS PAYLAŞTI, GALATASARAYLILAR YORUM YAĞDIRDI

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...