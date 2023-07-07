Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı

Transfer dönemi boyunca Avrupa devlerinin peşinde koştuğu milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'i seçti.



İspanyol devi önce Türkçe "Yükleniyor" mesajıyla taraftarına müjdeyi verdi. 6 yıllık anlaşmaya vardığı genç yıldızın transferi, "Hoşgeldin Arda" paylaşımıyla duyuruldu.



18 yaşındaki futbolcu, ailesiyle birlikte İstanbul'dan ayrılarak Madrid'e gitti.

İMZALAR ATILDI



İspanyol devi, başkan Florentino Perez'in de katılımıyla Arda için imza töreni düzenledi. Arda ve Perez karşılıklı imzaları attı.



Güler'in 24 numaralı formayı giyeceği de açıklandı.

TARİHİMİZE YAKIŞIR BİR TRANSFER

Perez yaptığı açıklamada, "Real Madrid tarihine yakışır bir oyuncu olarak kendilerini takıma dahil etmenin büyük sevincini yaşıyoruz. Futbol dünyası için büyük bir hamle olduğunun bilincindeyiz. Bizim için çok özel birgün. Arda hoşgeldin. Çok güzel işler başaracağına inancımız tam. Kardeşine ve ailene de sana eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'den buraya geldiğin için çok mutluyuz. Milli başarınız için sizi tebrik ediyoruz." dedi.

"EFSANE OLMAK İSTİYORUM"

Arda ise "Hayatımın en özel günü. Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.