Arda Güler, Rooney ve Ronaldo'yu yakaladı

Türkiye, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

ROONEY VE RONALDO'YU YAKALADI

Milli takımda 1 asistle mücadeleyi tamamlayan Arda Güler, 20 yaşına girmeden önce bir Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan (1 gol | Gürcistan) hem de asist yapan (1 asist | Avusturya) üçüncü oyuncu olmayı başardı.

Arda Güler (EURO 2024)

Wayne Rooney (EURO 2004)

Cristiano Ronaldo (EURO 2004)