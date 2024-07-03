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Arda Güler, Rooney ve Ronaldo'yu yakaladı

A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'nun ardından bir Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan hem de asist yapan üçüncü genç oyuncu oldu.

Arda Güler, Rooney ve Ronaldo'yu yakaladı

Türkiye, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

ROONEY VE RONALDO'YU YAKALADI

Milli takımda 1 asistle mücadeleyi tamamlayan , 20 yaşına girmeden önce bir Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan (1 gol | Gürcistan) hem de asist yapan (1 asist | Avusturya) üçüncü oyuncu olmayı başardı.

Arda Güler (EURO 2024)

Wayne Rooney (EURO 2004)

Cristiano Ronaldo (EURO 2004)

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