Arda Güler, Rooney ve Ronaldo'yu yakaladı

Türkiye, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.
ROONEY VE RONALDO'YU YAKALADI
Milli takımda 1 asistle mücadeleyi tamamlayan Arda Güler, 20 yaşına girmeden önce bir Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan (1 gol | Gürcistan) hem de asist yapan (1 asist | Avusturya) üçüncü oyuncu olmayı başardı.
Arda Güler (EURO 2024)
Wayne Rooney (EURO 2004)
Cristiano Ronaldo (EURO 2004)
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