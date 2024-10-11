Arda Güler sessizliğini bozdu: Ancelotti ile sorun mu yaşıyor?

"HOCAMLA ARAMDA HİÇBİR SORUN YOK" Güler, "Hocamla aramda hiçbir sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada her şey yolunda. Tabii ki her maç oynamak isterim ama hiçbir problem yok. Milli takıma da hizmet etmek istiyorum, goller, asistler yapmak istiyorum." dedi.

"FUTBOLCULARIMIZIN DAHA ÇOK OYNAMASINI DİLERİM"



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler'in Real Madrid'de oynamasının çok büyük anlam ifade ettiğini söyledi.



Montella, "Arda'nın geleceği için biz karar veremeyiz. Real Madrid karar verecek. Ben tabii ki futbolcularımızın daha çok oynamasını dilerim. Real Madrid'de oynamak demek, çok büyük rekabette olmak demek. başka bir kulüpte bu kadar baskı var mıdır? Hayal edemiyorum. Dünyanın en büyük kulübü. O yüzden orada olması ve orada yetişmesi de çok büyük anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.



Real Madrid'e 2022 yazında transfer olan Arda Güler, eflatun beyazlı formayla 22 maçta 6 gol attı.