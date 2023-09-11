Arda Güler sevgisi 7'den 70'e: Ancelotti'nin torunu formasını giydi

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler 7'den 70'e herkesin sempatisini topladı. Genç yıldız kısa sürede İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin de takdir ve beğenisini kazandı.



Öyle ki Carlo Ancelotti'nin torunu sırtında Arda Güler yazılı Real Madrid formasıyla poz verdi.



AMERİKA KAMPINDA SAKATLIK YAŞAMIŞTI



Arda Güler, Real Madrid ile Amerika'da düzenlenen sezon öncesi kampının kafilesinde yer almıştı. Ancak Milli futbolcu dizinde yaşadığı sakatlık dolayısıyla kampı yarıda bırakarak İspanya'ya dönmek zorunda kalmıştı.



YEŞİL SAHALARA DÖNECEĞİ TARİH BELLİ OLDU



Arda Güler, dizinden geçirdiği operasyon sonrası bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Milli futbolcunun 27 Eylül'de oynanacak Real Madrid - Las Palmas mücadelesinde yeşil sahalara döneceği kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin