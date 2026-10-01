Arda Güler taraftarlarca Real Madrid'de Eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi
01.10.2026 00:36
Arda Rayo Vallecano maçında Mbappe'ye yaptığı asistin ardından gol sevincinde.
Eylül ayındaki 4 maçta 1 asist yapan ve takımın en çok kilit pas veren ismi olan Arda Güler, bu başarısının karşılığını aldı.
Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'de taraftarların oylarıyla Eylül ayının futbolcusu (Jugador Cinco Estrellas) seçildi.
Halen milli takımla kampta bulunan Arda Güler, kulübün resmi hesaplarından duyurulan bu gurur verici başarıyı, sezonun açılış dönemindeki etkili performansıyla elde etti.
Eylül ayı boyunca eflatun-beyazlı formayla kritik süreler alan Arda, özellikle Rayo Vallecano ve Elche karşılaşmalarındaki kilit pasları ve asistleriyle öne çıktı.
Arda 7 maçta 1 gol ve 3 asist üretirken, bunların 1'i Eylül ayındaydı.