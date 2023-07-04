Arda Güler tercihini yaptı: Real Madrid yolcusu

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, İspanya'ya gidiyor. Adı Barcelona ile sık sık anılan 18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid ile anlaşmaya vardı.



Dünyanın önde gelen spor haber sitelerinden The Athletic, Arda Güler'in Real Madrid'i seçtiğini yazdı.



Habere göre İspanyol ekibi, 18 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye 17.5 milyon eurodan daha fazla bonservis bedeli ödeyecek. Real Madrid ayrıca sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.



Real Madrid'in son yıllardaki stratejisi olan genç ve yetenekli futbolcuları bulup parlatması Arda Güler'in seçimini etkileyen durumlardan biri olduğu belirtildi.