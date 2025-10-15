Arda Güler, tüm bilinmeyenleri anlattı: "Real Madrid'e gelirken söylediler | Alonso kaleye geçmemi isterse hiç düşünmem"

2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle büyük ses getiren Arda Güler, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun göreve başlamasıyla birlikte ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan milli yıldız; İspanyol ekibine transferi, yaşadığı süreç, takımıyla uyumu ve geleceği hakkında L'Equipe'e özel bir röportaj verdi.



İşte Güler'in sözlerinden öne çıkanlar:



"GÜRÜLTÜYÜ HİÇBİR ZAMAN BASKI OLARAK GÖRMEDİM"



"Etrafımdaki gürültüyü hiçbir zaman baskı olarak görmedim. Aksine, işi daha zorlaştırmaz. Elbette sorumluluklarım var ama bunlar bana başka şeyleri başarma gücü veriyor, sınırlarımı zorluyor."



"NAZİK OLABİLİRİM AMA BÜYÜK BİR HIRSIM VAR"



Soru: "Real Madrid gibi bir soyunma odasında kibar ve sakin biri olarak kendini kabul ettirebilir misin?"



Arda Güler: "Bazıları bana fazla nazik olduğum için problem çıkarmıyorum diye düşünebilir ama benim de büyük bir hırsım var. Önemli olan başka biri olmaya çalışmamak."



Arda Güler, Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynadığı maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans sergilemişti.

"ÇALIŞMALARIMLA SAYGI KAZANDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"



"Son zamanlarda antrenmanların sonunda yapılan şut çalışmalarıyla saygı kazandığımı düşünüyorum. Böyle olunca, hafta sonu ceza sahası çevresinde faul olduğunda topu istemek daha kolay oluyor. Ancak dengeyi bulmak çok önemli. Hem istekli olacaksın hem kulübüne ve diğerlerine saygılı. Mesela Luka Modric gelip vurmak isterse hiçbir şey demeden topu ona bırakmalısın."



"MODRIC VE KROOS SONRASI DÖNEM İÇİN GELMİŞTİM"



"Dünyanın en büyük kulübünde olduğumu biliyordum ama ilk antrenmandan itibaren burada oynayacak kaliteye sahip olduğumu hissettim. Başarılı olacağımdan hiç şüphem olmadı. Juni Calafat (transfer sorumlusu) bana planı anlatmıştı. İlk yılın zor geçeceğini, Türkiye dışında hiç oynamamış genç biri için başka türlü olamayacağını söylemişti. Ayrıca Modric ve Kroos sonrası dönem için geldiğimi de eklemişti. Her şey açık ve dürüsttü; böyle olması daha iyi."



"DAVIDE VE CARLO'YA MİNNETTARIM"



"Carlo, tarihin en büyük teknik direktörlerinden biri. Unutmayalım, basın mensuplarına benim bir gün dünyanın en iyi orta sahalarından biri olacağımı söylemişti. Oğlu ve yardımcısı Davide ise bana her zaman yardımcı olmaya çalıştı. Minnettarım. Oynamadığım zamanlar zordu ama bu benim hırsımı besledi, sadece sıramı bekledim."

Arda Güler'in Atletico Madrid maçında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturduğu an.

"KALEYE GEÇMEMİ SÖYLESE ELDİVENLERİ ALIRIM"



"Xabi Alonso bana "Sen içgüdüsel bir oyuncusun, sahada bir savaşçısın" dedi. Onun futbolunda rakip yarı alanda bire bir mücadele çok önemli. Agresif bir karakter istiyor. Ben de ona tamamen güveniyorum. Eğer bir gün bana "Kaleye geç" derse, eldivenleri hiç düşünmeden alırım."



"MESUT-RONALDO VE ARDA-MBAPPE"



"Mesut Özil ile karşılaştırma hoşuma gidiyor, insanı mutlu ediyor. O ve Ronaldo büyük işler başardılar. Ancak büyük başarılar her zaman takımca elde edilir, iki oyuncu sayesinde değil. Mbappe'nin özellikleriyle benimkiler birbirini tamamlıyor. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz; aramızdaki oyun akışı çok doğal. Bazen maçlardan önce biraz konuşuruz: 'Bugün şunu yapmalıyız, bunu denemeliyiz.' Bazı maçlarda ise sadece bir bakış yeter."