Arda Güler, ünlü senaristi büyüledi: "Harikaydı, maçın en iyisiydi!"
İspanyol senarist Coto Matamoros, Arda Güler'in performansı hakkında konuştu.
FIFA Dünya Kulüpler Kupası H Grubu 3. maçında Salzburg ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
İspanyol devi, müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve organizasyonda son 16 turuna yükseldi. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Vinicius Junior, 45+3. dakikada Federico Valverde ve 84. dakikada Gonzalo Garcia kaydetti.
Bu skorun ardından adını son 16 turuna yazdıran Real Madrid, Juventus ile eşleşti.
Milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçın 66. dakikasında yerini Luka Modric'e bıraktı.
ÜNLÜ SENARİSTTEN ÖVGÜLER
Arda Güler'in Salzburg karşısındaki performansı, İspanya'da geniş yankı uyandırdı.
Ünlü senarist ve oyuncu Coto Matamoros, Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in programına konuk oldu ve Güler için övgü dolu ifadeler kullandı.
"BUGÜN GÖRDÜKLERİMİ PEK BEĞENMEDİM"
Salzburg maçını değerlendiren Matamoros, "Bu müsabakayı pek önemsemiyorum. Kolay bir rakibe karşı oynadık ama buna rağmen birçok şans yakaladılar. Bugün gördüklerimi beğendiğim söylenemez." ifadelerini kullandı.
"MAÇIN EN İYİSİ ARDA GÜLER'Dİ"
Vinicius'u beğendiğini vurgulayan senarist, Arda Güler için ise ayrı bir parantez açtı:
"Özellikle Vinicius çok iyiydi. Arda Güler'e gelince... Orta sahayı kontrol altına aldı. Arda canlanmaya başladı. Performansı harikaydı ve bence maçın en iyisiydi."
ARDA GÜLER'İN SALZBURG MAÇI PERFORMANSI
Karşılaşmada gol ya da asist katkısı veremeyen Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta 66 dakika sahada kaldı.
66 pasının 61'inde isabet sağlayan milli futbolcu ve yüzde 92'lik bir oran tutturdu.
3 uzun pas denemesinin hepsinde başarılı olan genç yıldız, girdiği 11 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. Bir kez hava topuna çıkan Güler yine kazanan taraf oldu.
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