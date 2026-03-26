Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu golün perde arkasını anlattı. "Bunu soyunma odasında konuştuk"
26.03.2026 22:27
Son Güncelleme: 26.03.2026 22:58
Romanya maçındaki gol sonrası milli futbolcular Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in gol sevinci.
A Milli Takım'ın futbolcuları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu, Romanya maçı sonrasında konuştu.
2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde A Milli Takım ile Romanya karşılaştı.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, millilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Kadıoğlu'nun golündeki asisti ise Arda Güler yaptı.
İki isim, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İlk olarak söz alan Arda Güler, şöyle konuştu:
GÜLER: "TEK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"
"Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da devam ettirip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. EURO 2024'ten elendiğimizden beri tek hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. 1 maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz."
Arda Güler'in maç içinden görüntüsü.
"DEVRE ARASINDA KONUŞTUK"
"Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk."
KADIOĞLU: "HAYDİ TÜRKİYE, HEP BERABER"
Golün sahibi Ferdi Kadıoğlu ise "Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk. Haydi Türkiye, hep beraber!" ifadelerini kullandı.
