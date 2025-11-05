Arda Güler ve Kenan Yıldız da adaydı: Golden Boy Ödülü sahibini buldu

Avrupa liglerinde mücadele eden en iyi 21 yaş altı futbolcuya verilen Golden Boy Ödülü Fransa'ya gitti.



Geçtiğimiz sezon takımıyla Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Fransa Ligi, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası kazanan Desire Doue, "Altın Çocuk" seçildi.



2024 yazında Rennes'den 50 milyon euro bonservisle Paris Saint-Germain'e transfer olan 20 yaşındaki Fransız futbolcu, takımıyla geride kalan sezon tüm kulvarlarda çıktığı 61 maçta 16 gol atıp 16 da asist yaptı.



Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız da Golden Boy ödülüne aday gösterilmişti.