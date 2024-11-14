Arda Güler ve Kenan Yıldız en iyi genç futbolcu ödülüne aday

Arda Güler ve Kenan Yıldız, Globe Soccer 2024 Yılın En İyi Genç Oyuncusu ödülü aday listesinde yer aldı.

Listenin açıklanmasının ardından Türk futbolseverler sosyal medyada milli yıldızlara oy verme çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde ise İsviçre merkezli CIES'in raporuna göre, Arda ve Kenan, dünyanın en değerli 21 yaş altı 10 futbolcusu arasına girmeyi başarmıştı.

Real Madrid forması giyen Arda, 76,7 milyonluk değeriyle listede 8. sırada bulunurken Juventus'tan Kenan ise 72,3 milyon euroluk değeriyle 10. sırada yer almıştı.

