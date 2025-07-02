Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk kez karşılaştı, paylaşımlar üst üste geldi: "Gururdu, maşallah kardeşim"
Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın karşı karşıya geldiği Real Madrid-Juventus maçı, çeyrek finalisti belirledi.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Real Madrid, Juventus'u tek golle geçerek çeyrek finale yükseldi.
Miami'nin Hard Rock Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 54. dakikada Gonzalo Garcia'nın golüyle maçı 1-0 kazandı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyunculardan Juventus'ta Kenan Yıldız, 71. dakikada yerini Teun Koopmeiners'e bırakırken, Real Madrid'de Arda Güler 77. dakikada Luka Modric ile değiştirildi.
İspanyol ekibi, çeyrek finalde Borussia Dortmund - Monterrey maçının galibiyle karşılaşacak.
ARDA VE KENAN İLK KEZ KARŞI KARŞIYA
Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya geldi.
İki futbolcu da ilk 11'de başladığı karşılaşmada 70 dakikayı devirirken, ön plana çıkan performanslar sergilediler.
Özellikle ilk yarıdaki etkinliğiyle dikkat çeken Kenan Yıldız'ın 11. dakikada çektiği şut az farkla dışarı gitti. İkinci yarıda daha öne çıkan Arda Güler ise 72. dakikada gole yaklaşsa da kaleciyi geçemedi.
PAYLAŞIMLAR ÜST ÜSTE GELDİ
Maç sonunda Arda Güler, Kenan Yıldız'ın 10 numaralı formasını paylaşarak, "Seninle karşılıklı oynamak bir gurur, maşallah kardeşim" ifadelerini kullandı.
Yıldız ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Duygular karşılıklı kardeşim. Sana da maşallah" notunu düştü.
XABI ALONSO'DAN ÖVGÜ
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, karşılaşma sonrasında Arda Güler'den övgüyle bahsetti.
İspanyol çalıştırıcı, "Sadece Arda Güler'e ihtiyacımız yok, herkese ihtiyacımız var. Arda Güler çok iyi iş çıkarıyor ama futbol sadece bir oyuncuyla ilgili değil." dedi.
GONZALO GARCIA PARLIYOR
Öte yandan Real Madrid'in hücum oyuncusu Gonzalo Garcia, bu maçta da skora katkı yaparak dikkatleri üzerine çekti.
İspanyol futbolcu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda bu sezon takımının tüm maçlarında doğrudan skor katkısı veren tek oyuncu olarak öne çıktı. Garcia, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
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