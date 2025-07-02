Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk kez karşılaştı, paylaşımlar üst üste geldi: "Gururdu, maşallah kardeşim"

ARDA VE KENAN İLK KEZ KARŞI KARŞIYA



Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya geldi.



İki futbolcu da ilk 11'de başladığı karşılaşmada 70 dakikayı devirirken, ön plana çıkan performanslar sergilediler.



Özellikle ilk yarıdaki etkinliğiyle dikkat çeken Kenan Yıldız'ın 11. dakikada çektiği şut az farkla dışarı gitti. İkinci yarıda daha öne çıkan Arda Güler ise 72. dakikada gole yaklaşsa da kaleciyi geçemedi.

PAYLAŞIMLAR ÜST ÜSTE GELDİ

Maç sonunda Arda Güler, Kenan Yıldız'ın 10 numaralı formasını paylaşarak, "Seninle karşılıklı oynamak bir gurur, maşallah kardeşim" ifadelerini kullandı.

Yıldız ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Duygular karşılıklı kardeşim. Sana da maşallah" notunu düştü.