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Arda Güler, Xabi Alonso'nun kendisinden ne beklediğini açıkladı

Arda Güler, Borussia Dortmund maçı öncesinde yaptığı açıklama Xabi Alonso'nun kendisinden ne beklediğini açıkladı.

Arda Güler, Xabi Alonso'nun kendisinden ne beklediğini açıkladı

Milli futbolcumuz , FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanacak Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

"HOCA POZİSYONUMLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK YAPTI"

Güler "Kendimi iyi görüyorum. Önümüzdeki sezon için çok heyecanlıyım, hoca beni oynatıyor. Çok daha fazla ilgi gösteriyor, sürekli konuşuyoruz. Pozisyonumla ilgili değişiklik yaptı ve bana bunu anlatmaya çalışıyor" dedi.

Arda Güler, Xabi Alonso'nun kendisinden ne beklediğini açıkladı - 1

"OYUNU ORGANİZE ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Güler, "Oyunu organize etmeye çalışıyorum hoca da benden bunu istiyor. Şimdi defans yaparken falan da daha çok keyif alıyorum, o yüzden böyle devam etmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

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