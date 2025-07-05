Arda Güler, Xabi Alonso'nun kendisinden ne beklediğini açıkladı

Milli futbolcumuz Arda Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanacak Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.



"HOCA POZİSYONUMLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK YAPTI"



Güler "Kendimi iyi görüyorum. Önümüzdeki sezon için çok heyecanlıyım, hoca beni oynatıyor. Çok daha fazla ilgi gösteriyor, sürekli konuşuyoruz. Pozisyonumla ilgili değişiklik yaptı ve bana bunu anlatmaya çalışıyor" dedi.