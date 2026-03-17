Arda Güler yıldızlarla yarışıyor, ilk 10'da yer aldı. Son 15 yıldır bunu yapabilen yok
17.03.2026 09:07
Arda Güler gol sevinci
68 metreden attığı inanılmaz golle gündemde olan Arda Güler yıldızlarla yarışıyor. İşte ayrıntılar ve milli yıldızın aday gösterilmesi beklenen ödül...
Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Elche karşısında attığı 68 metrelik golle Santiago Bernabeu’yu ayağa kaldırdı ve tüm dünyada gündem oldu.
Kendi yarı sahasından attığı bu gol, La Liga’da son 15 yılın en uzun mesafeli vuruşlarından biri oldu. Bu golün yılın en güzel golüne verilen Puskas Ödülü’ne aday olması bekleniyor.
LaLiga'da yılın ilk piyasa değeri güncellemesiyle en fazla değer kazanan ve kaybeden isimleri de belirlendi. Arda 90 milyon euroluk değeriyle dikkat çekti.
Güler'in piyasa değeri ise 90 milyon euroda sabit kaldı. Bu sezon İspanyol ekibinde 43 maçta sahaya çıkan Arda, 4 gol ve 13 asist katkısı yapmıştı.
Arda'lı Real Madrid, Manchester City'yi İspanya'da 3-0 yendikleri maçın rövanşına çıkacak.
LALIGA'DA EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR
Lamine Yamal - 200 milyon euro
Kylian Mbappe - 200 milyon euro
Pedri - 150 milyon euro
Vinicius Jr. - 150 milyon euro
Jude Bellingham - 140 milyon euro
Federico Valverde - 120 milyon euro
Fermin Lopez - 100 milyon euro
Arda Güler - 90 milyon euro
Julian Alvarez - 90 milyon euro
Raphina - 80 milyon euro
Pau Cubarsi - 80 milyon euro