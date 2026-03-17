Arda Güler yıldızlarla yarışıyor, ilk 10'da yer aldı. Son 15 yıldır bunu yapabilen yok

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Elche karşısında attığı 68 metrelik golle Santiago Bernabeu’yu ayağa kaldırdı ve tüm dünyada gündem oldu.

Kendi yarı sahasından attığı bu gol, La Liga’da son 15 yılın en uzun mesafeli vuruşlarından biri oldu. Bu golün yılın en güzel golüne verilen Puskas Ödülü’ne aday olması bekleniyor.

LaLiga'da yılın ilk piyasa değeri güncellemesiyle en fazla değer kazanan ve kaybeden isimleri de belirlendi. Arda 90 milyon euroluk değeriyle dikkat çekti.

Güler'in piyasa değeri ise 90 milyon euroda sabit kaldı. Bu sezon İspanyol ekibinde 43 maçta sahaya çıkan Arda, 4 gol ve 13 asist katkısı yapmıştı.



Arda'lı Real Madrid, Manchester City'yi İspanya'da 3-0 yendikleri maçın rövanşına çıkacak.

LALIGA'DA EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR

Lamine Yamal - 200 milyon euro



Kylian Mbappe - 200 milyon euro



Pedri - 150 milyon euro



Vinicius Jr. - 150 milyon euro



Jude Bellingham - 140 milyon euro



Federico Valverde - 120 milyon euro



Fermin Lopez - 100 milyon euro



Arda Güler - 90 milyon euro



Julian Alvarez - 90 milyon euro



Raphina - 80 milyon euro



Pau Cubarsi - 80 milyon euro