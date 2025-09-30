NTV.COM.TR

Arda Güler yine asist yaptı, Mbappe yıldızlaştı: Real Madrid, Kairat Almaty'e kabus gibi çöktü

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Kairat Almaty deplasmanında rahat kazandı.

UEFA lig etabı 2. hafta maçında Kazakistan ekibi Kairat Almaty ile İspanyol devi karşı karşıya geldi.

Almaty Central Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 25 (p), 52 ve 74. dakikalarda , 83. dakikada Camavinga ile 90+3. dakikada Brahim Diaz kaydetti.

Bu skorun ardından 2'de 2 yapan Real Madrid, puanını 6'ya yükseltti. Henüz galibiyeti bulunmayan Kairat Almaty ise puansız olarak son sırada yer aldı.

Real Madrid, Devler Ligi'nin 3. haftasında Juventus'u ağırlayacak. Kairat Almaty ise Pafos'u konuk edecek.

ARDA GÜLER'DEN ASİST

'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu , 80 dakika sahada kaldı ve yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Güler, Real Madrid'in 3. golünde Mbappe'ye asisti yapan isim oldu.

Arda Güler, sol kanattan gelişen atakta ceza yayı üzerine gönderilen topu şık bir dokunuşla Mbappe'nin önüne bıraktı. Fransız yıldız da tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Arda Güler yine asist yaptı, Mbappe yıldızlaştı: Real Madrid, Kairat Almaty'e kabus gibi çöktü - 2 Kairat Almaty savunması, Arda Güler'i durdurmak için büyük çaba sarf etti.

