Arda Güler yine asist yaptı, Mbappe yıldızlaştı: Real Madrid, Kairat Almaty'e kabus gibi çöktü

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında Kazakistan ekibi Kairat Almaty ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi.



Almaty Central Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 25 (p), 52 ve 74. dakikalarda Kylian Mbappe, 83. dakikada Camavinga ile 90+3. dakikada Brahim Diaz kaydetti.

Bu skorun ardından 2'de 2 yapan Real Madrid, puanını 6'ya yükseltti. Henüz galibiyeti bulunmayan Kairat Almaty ise puansız olarak son sırada yer aldı.



Real Madrid, Devler Ligi'nin 3. haftasında Juventus'u ağırlayacak. Kairat Almaty ise Pafos'u konuk edecek.

