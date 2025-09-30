Arda Güler yine asist yaptı, Mbappe yıldızlaştı: Real Madrid, Kairat Almaty'e kabus gibi çöktü
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Kairat Almaty deplasmanında rahat kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında Kazakistan ekibi Kairat Almaty ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi.
Almaty Central Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 25 (p), 52 ve 74. dakikalarda Kylian Mbappe, 83. dakikada Camavinga ile 90+3. dakikada Brahim Diaz kaydetti.
Bu skorun ardından 2'de 2 yapan Real Madrid, puanını 6'ya yükseltti. Henüz galibiyeti bulunmayan Kairat Almaty ise puansız olarak son sırada yer aldı.
Real Madrid, Devler Ligi'nin 3. haftasında Juventus'u ağırlayacak. Kairat Almaty ise Pafos'u konuk edecek.
ARDA GÜLER'DEN ASİST
Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 80 dakika sahada kaldı ve yerini Jude Bellingham'a bıraktı.
Güler, Real Madrid'in 3. golünde Mbappe'ye asisti yapan isim oldu.
Arda Güler, sol kanattan gelişen atakta ceza yayı üzerine gönderilen topu şık bir dokunuşla Mbappe'nin önüne bıraktı. Fransız yıldız da tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
- Etiketler :
- Arda Güler
- Şampiyonlar Ligi
- Real Madrid
- Kylian Mbappe