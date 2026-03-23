Arda Güler'den bir fantastik gol daha geliyordu, müthiş vuruş gol olmadı ama ayakta alkışlandı
23.03.2026 09:12
Son Güncelleme: 23.03.2026 09:18
Arda Güler, geçtiğimiz hafta 68 metreden attığı inanılmaz gol sonrası fantastik bir gole daha imza atıyordu. Madrid derbisinde ayakta alkışlanan milli yıldızı ailesi ve sevgilisi de yalnız bırakmadı.
İspanya LaLiga'nın 29.haftasında Real Madrid, derbide Atletico Madrid'i ağırladı. Maçı Arda Güler'li Real Madrid, 3-2 kazandı. Madrid, 69 puana yükseldi ve lider Barcelona'nın 4 puan geride 2. sırada yerini korudu.
Mlli takım kadrosunda da yer alan Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 74 dakika saha kaldı.
Performansıyla dikkat çeken, fantastik volesi auta çıkan Arda, oyundan alınırken ayakta alkışlandı.
Maçı Arda'nın annesi Serap Güler, babası Ümit Güler, ablası Nurgül Güler ve sevgilisi Duru Nayman da tribünden takip etti. Tribünlerde Arda için açılan pankartlar ve Türk bayrağı da yer aldı.
68 METREDEN ATTIĞI GOL: O TARZ BİR VURUŞ KALİTEM VAR
Arda, La Liga'daki Elche maçında 68 metrelik mesafeden attığı şık golle ilgili konuşmuştu.
Her zaman böyle bir gol atmak istediğini belirten Arda, "Daha önce de denemiştim. Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum. O tarz bir vuruş kalitem var" demişti.
LALIGA'DA EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR
Lamine Yamal - 200 milyon euro
Kylian Mbappe - 200 milyon euro
Pedri - 150 milyon euro
Vinicius Jr. - 150 milyon euro
Jude Bellingham - 140 milyon euro
Federico Valverde - 120 milyon euro
Fermin Lopez - 100 milyon euro
Arda Güler - 90 milyon euro
Julian Alvarez - 90 milyon euro
Raphina - 80 milyon euro
Pau Cubarsi - 80 milyon euro