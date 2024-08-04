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Arda Güler'den El Clasico'da asist

Barcelona, sezonun ilk El Clasico'sunda Real Madrid'i hazırlık maçında 2-1 mağlup etti. Mücadelede forma giyen Arda Güler bir asiste imza atarken, attığı bir gol ise ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Arda Güler'den El Clasico'da asist

İspanyol ekiplerinden ile , ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'unda karşılaştı.

Müsabakaya 12. dakikada hava koşulları sebebiyle ara verildi. Maç, 1.5 saatlik aranın ardından devam etti.

Barcelona, Pau Victor'un 42. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Pau Victor, 54. dakikada 2. golünü atarak aradaki farkı 2'ye çıkardı.


82. dakikada Nico Paz'ın Real Madrid adına attığı golde ise asisti yaptı ve maç 2-1 sona erdi.

Milli oyuncunun 24. dakikada filelere gönderdiği top, ofsayt sebebiyle gol sayılmadı. 

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