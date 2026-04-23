Arda Güler'den kötü haber, kulüp resmen açıkladı
23.04.2026 14:25
Son Güncelleme: 23.04.2026 14:34
Arda Güler
Real Madrid, Arda Güler'in sakatlığını duyurdu. Milli yıldız sezonu kapattı.
İspanyol devi Real Madrid'den Arda Güler için sakatlık açıklaması yapıldı. Sezonu kapatan milli yıldız, Dünya Kupası'na yetiştirilmeye çalışılacak.
21 yaşındaki yıldızın son antrenmana katılamadığı ve salonda çalıştığı vurgulandı. Sakatlığının 3-4 hafta sürmesi beklenen Arda özel olarak çalışmalarını sürdürecek..
Madrid'den yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"Oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda, sağ bacağındaki uyluk kasında (biceps femoris) kas zedelenmesi teşhis edildi. İyileşme süreci takip edilecektir."