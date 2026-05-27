Arda Güler'den övgü. "Ondan çok şey öğrendim"

Arda Güler 2026 Dünya Kupası'nı heyecanla bekliyor.

TRT Spor 'a konuşan Güler şu ifadeleri kullandı:



“Kendimi çok iyi hissediyorum. Dünya Kupası'na da en hazır halimle gidip ülkeme faydalı olmak istiyorum. Montella ile iyi bir iletişimimiz var. Çok güzel bir takım yarattı. Her maç 2-3 gol atıyoruz. Kimin nerede oynadığı çok önemli değil.”

“ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM”

Daha özellikli bir futbolcu olmak istediğini söyleyen Güler, kariyerine Milan'da devam eden eski Real Madridli Luka Modric'ten de övgüyle bahsetti. Milli futbolcu "Ondan bir şeyler öğrenebildiğim için çok şanslıym." dedi.

Güler, Xabi Alonso döneminde merkezde oynamasıyla ilgili de "Bu rol tam olarak aradığım şeydi.'' dedi

A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi 1 Haziran'da Kuzey Makedonya, 7 Haziran'da Venezuela ile hazırlık maçı yapacak. Sakatlığı bulunan Güler'in bu maçlarda forma giymesi beklenmiyor.