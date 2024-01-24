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Arda Güler'den transfer iddialarına yanıt

Arda Güler, Real Madrid'den sezon sonuna kadar farklı bir takıma kiralanacağı yönündeki söylentilere nokta koydu. İspanyol basınına konuşan milli futbolcu, "Şu anda buradan ayrılmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'den transfer iddialarına yanıt

Sezon başında 'e transfer olan ve sakatlıklarla boğuşan için İspanyol basınından farklı bir takıma kiralanacağı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Milli futbolcunun ritim yakalayabilmesi için farklı bir takıma kiralanacağı öne sürülürken Arda'dan bu iddialara yanıt geldi.

Defensa Central'in hagberine göre Arda Güler, "Carlo Ancelotti'nin bana güvenmesi için daha çok çalışacağım, şu anda buradan ayrılmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

ISINMA YELEĞİNİ YERE FIRLATMIŞTI

Son olarak lig sonuncusu Almeria karşısında ısınmaya giden Arda, oyuna alınmayacağını anlayınca yedek kulübesine doğru hareket ederken ısınma yeleğini yere fırlatarak Ancelotti'ye tepki göstermişti.

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