Arda Güler'den Yamal sorusuna yanıt: "Zorluk çıkarmaya çalışacak"
Real Madrid'in ve milli takımın genç yıldızı Arda Güler, İspanya maçı önce Yamal hakkında gelen soruya yanıt verdi.
A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, İspanya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Arda, "İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz." dedi.
20 yaşındaki Arda, "Bireysel değil, Milli Takım olarak hayalimiz var. Ve bu hedefimiz de Dünya Kupası'na gitmek." ifadelerini kullandı.
"ZORLUK ÇIKARMAYA ÇALIŞACAK"
Arda, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın performansı ve onunla kıyaslanması hakkında gelen bir soruya şu yanıtı verdi:
"Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Yarın da bize karşı zorluk çıkarmaya çalışacak. Biz de elimizden geleni yapacağız." Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Yamal ile aynı mevkilerde oynamıyoruz. Bizi karşılaştırmak doğru olmaz
