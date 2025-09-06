Arda Güler'den Yamal sorusuna yanıt: "Zorluk çıkarmaya çalışacak"

A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, İspanya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Arda, "İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz." dedi.

20 yaşındaki Arda, "Bireysel değil, Milli Takım olarak hayalimiz var. Ve bu hedefimiz de Dünya Kupası'na gitmek." ifadelerini kullandı.