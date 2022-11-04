Arda Güler'e annesi Serap Güler'den cevap

Polonya’nın Krakow şehrindeki Cracovia Stadı'nda oynanan mücadelede gol perdesini Arda Güler araladı. Bu sezon ligde hiç ilk 11’de görev alamayan genç futbolcu, Avrupa 3’üncü kez başlangıç kadrosunda yer aldı.

Mücadelenin başından itibaren sergilediği futbolla beğenileri toplayan 17 yaşındaki futbolcu, dakikalar 23’ü gösterdiğinde topu ağlara göndererek takımının ilk golüne imza attı. 45+2’nci dakikada ise Arda Güler yeniden sahneye çıktı ve Arao’nun kaydettiği gole asist yaparak 2’nci golün gelmesine katkı sundu.



Arda, Avrupa'daki ilk golünü annesine hediye etti. Güler'in tişörtünde "Annecim seni çok seviyorum" yazıyordu.

Güler, "Annem iki ay önce kalbimden ameliyat olmuştu. Ondan sonra futbola odaklanmam zor olmuştu. O zaman kendime bir söz vermiştim ilk golümü ona armağan edeceğim diye, motivasyonumu böyle yakaladım. Bu yüzden golü anneme armağan ettim" demişti.

ANNE GÜLER'DEN OĞLUNA YANIT

Bugün öğle saatlerinde gol sevincindeki fotoğrafını paylaşıp, "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullanan Arda Güler'e annesi Serap Güler'den yanıt geldi.



"Sen benim kabul olunmuş duamsın. Gülen yüzümsün. Ömrüm yettiğince seni koşulsuz yüreğimde taşırım. Seni seviyorum."