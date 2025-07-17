Arda Güler'e büyük onur: Dedesinin sözüyle yeni forma numarasını açıkladılar!

İspanya La Liga devi Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin yerine göreve gelen Xabi Alonso, sistemini ve felsefesini takımına enjekte etmeye devam ediyor.



Ancelotti dönemine dair birçok şeyi sezon başından itibaren değiştirmeye başlayan İspanyol çalıştırıcı, milli futbolcu Arda Güler'e de farklı bir rol biçmişti.



İspanyol basını, Güler'in oyunundaki ve Real Madrid'e olan katkısındaki değişimi mercek altına aldı. Aynı zamanda genç yıldızın İspanya devindeki yeni forma numarası da duyuruldu. "ANCELOTTI GÜVENMEDİ, TAKIMDAN GİDİYORDU"



Noticies'in haberinde Arda Güler'in Real Madrid'deki değişimine vurgu yapıldı. Ancelotti'nin takımın başında olduğu dönemde Arda Güler'e güvenmediği öne sürülürken, performansının oldukça sınırlı kaldığı ve neredeyse kulüpten ayrılmak üzere olduğu aktarıldı.

"KİLİT OYUNCU HALİNE GELDİ" Haberin devamında Xabi Alonso ile birlikte milli yıldızın da Real Madrid orta sahasında kilit oyunculardan biri haline geldiği kaydedildi. "YENİ ROLÜYLE BAMBAŞKA"



Güler'in, kendisine biçilen yeni rolle birlikte topla her zamankinden daha fazla temas halinde olduğu ve kendisini göstermek için daha çok fırsatı elinde bulundurduğu ifade edildi.



Real Madrid savunmasından top çıkarılırken sürekli olarak gözlerin Arda'yı aradığı ve hücum hattının yaptığı koşularla genç futbolcudan pas beklediği yazıldı.



Arda Güler'in yüksek tekniği, pas becerisi ve oyun zekasıyla birlikte Real Madrid'in bu sezon elde etmesi olası başarılarda anahtar isimlerden biri olacağı vurgulandı. "MBAPPE'Yİ SOLLADI"



Haberde Arda'nın üstlendiği rolle birlikte Real Madrid'in en çok konuşulan yıldızı Kylian Mbappe'yi geride bıraktığına da yer verildi.

"10 NUMARANIN YENİ SAHİBİ" Öte yandan Luka Modric'in Milan'a transfer olmasıyla birlikte 10 numaralı formanın yeni sahibinin Arda Güler olacağı iddia edildi.



Kylian Mbappe'nin yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceği ifade edilirken, ikonik 10 numaralı formayı Güler'in sırtına geçireceği ve başarılı futbolcunun, Modric'in rolünü üstleneceği belirtildi.

Real Madrid'in bu jestinin, Xabi Alonso'nun ona duyduğu güveni ve kulübün kendisine verdiği önemi de yansıttığının altı çizildi. DEDESİNİN SÖZÜ HATIRLATILDI



Ayrıca haberin ayrıntısında Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler'in 2023'ün temmuz ayında söylediği "Modric, torunumu arayarak 1 yıl sonra emekli olacağını ve 10 numaralı formayı Arda'nın giyeceğini söyledi" ifadelerine de yer verildi.