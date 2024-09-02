Arda Güler'e gün doğdu: Real Madrid'de bir sakatlık daha

Real Madrid, LaLiga'nın 4. haftasında Real Betis'i Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmada Arda Güler'in yerine Dani Ceballos ilk 11'de başlarken, milli oyuncu maçı süre alamadan tamamlamıştı.
İspanyol ekibi bugün yaptığı açıklamada Dani Ceballos'un sağ ayak bileğindeki bağların 3. dereceden hasar gördüğünü açıkladı.
Ceballos'un 8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği de kaydedildi.
BELLINGHAM DA SAKATLANMIŞTI
Real Madrid'in yıldızı Jude Be geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbeden dolayı sakatlanmış ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
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