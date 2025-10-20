Arda Güler'e maç sonu şaşırtan istek: Galibiyet golünün asistini yaptı
Top toplayıcı çocuk, Getafe maçı sonrası Arda Güler'den şaşırtan bir istekte bulundu.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) maçında, Getafe ile Real Madrid takımları başkent Madrid'de karşı karşıya geldi. Arda Güler karşılaşmaya yedek başladı.
Real Madrid, Getafe deplasmanında tek golle kazandı. 65. dakikada oyuna dahil olan Güler, Mbappe'nin 80. dakikada attığı golün asistini yaparak, eflatun-beyazlıların galibiyetinde önemli rol oynadı.
RESMİ HESAP YAYINLADI
Karşılaşmanın ardından top toplayıcı bir çocuğun, Güler'den isteği ise LaLiga resmi hesabından yayınlandı.
Top toplayıcı çocuk, Getafe maçı sonrası Arda Güler'den şortunu istedi.
Arda'nın talep karşısında şaşırdığı ve top toplayıcı çocuğa sarıldıktan sonra soyunma odasına gittiği görüldü.
ARDA'NIN GÜLÜMSETEN ANLARI
😅 Top toplayıcı çocuk, Getafe maçı sonrası Arda Güler'den şortunu istedi.pic.twitter.com/Cu2dFROuvY— AA SPOR (@aa_spor) October 20, 2025
