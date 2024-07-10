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Arda Güler'e, Real Madrid'den yeni forma numarası

İspanyol ekibi Real Madrid, takımda birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini duyurdu. Milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayı giyecek.

Arda Güler'e, Real Madrid'den yeni forma numarası
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İspanya La Liga temsilcisi , 2024-2025 sezonuyla birlikte birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve 24 numaralı formayı giyen milli , yeni sezonda 15 numaralı formayla mücadele edecek.

Karim Benzema'nın takımdan ayrılmasının ardından boşta olan 9 numaralı forma, yeni transfer Kylian Mbappe'ye verildi.

Real Madrid’in forma numarası değişen futbolcu ve yeni numaraları şöyle:

Eduardo Camavinga: 6
Federico Valverde: 8
Aurelien Tchouameni: 14
Arda Güler: 15
Jesus Vallejo: 18
Kylian Mbappe: 9

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