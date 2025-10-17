Arda Güler'i anlattı ve yeni yıldızına mesaj verdi: "16 yaşından belliydi, pas gelmediğinde kızardı!"

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ın teknik direktörü Vitor Pereira, takımıyla puan durumunda pek parlak bir grafik çizmese de geçtiğimiz günlerde üç yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştı.



Portekizli çalıştırıcının kadrosunda bulunan Fer Lopez için Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Arda Güler benzetmesi yapıldı. "ARDA GÜLER'İN HARİKA OLDUĞUNU FARK ETTİM"



Express & Star'a konuşan Pereira, Arda Güler için "16 yaşındaki Arda Güler'i hatırlıyorum. Onu Fenerbahçe'nin A Takımı'na çağırdık ve ilk antrenmanda bu çocuğun harika bir oyuncu olduğunu, oynamak istediğini fark ettim." dedi.

Vitor Pereira, Wolves'un başında bir maçı kenardan bu şekilde takip etti.

"KARAKTERİNDE BU VAR, PAS GELMEDİĞİNDE KIZIYORDU" Genç futbolcunun eşsiz bir isim olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu, özel bir şeye sahip olan oyuncuların karakterinde bulunur. Her zaman oynamak isterler. Bir serbest vuruş olduğunda topun başına geçmek isterler. Arda Güler'in 16 yaşında olduğu dönem, Avrupa Ligi'nde bir maç için deplasmana gittik. Onu sahaya sürdüğümü hatırlıyorum. Bir frikik oldu ve topu aldı. Meşin yuvarlağın her zaman kendisinde olmasını istiyordu ve birisi ona topu atmadığında kızıyordu. Şimdi ise Real Madrid'de... Bu, öz güveni olan futbolcuların karakterinde bulunur ve onları korumamız gerekir. Sahaya çıkıp performans gösterememeleri halinde madalyonun diğer yüzüyle karşı karşıya kalırız. Gerilmeye başlarlar, yapabileceklerinden daha fazlasını sergilemek istiyorlar ve üzerlerindeki baskı artıyor." ifadelerini kullandı.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla Atletico Madrid maçında 1 gol - 1 asistlik performansla oynamıştı.

"FER LOPEZ'İN ZAMANI GELECEK"

Wolves'ta bulunan Fer Lopez'i de değerlendiren Pereira, "Fer Lopez çok kaliteli. Elbette genç ama onun da zamanı şüphesiz ki gelecek. Çok çalışıyor, yardımcı olmak istiyor. İşte bu ruh! Tecrübeli bir antrenör, ateş ve yetenek arasındaki dengeyi anlamalı. Gençlerin ne zaman oynamaya hazır olduklarını bilmeli. Bu tipteki oyunculara "Bugün oyna, yarın göreceğiz" demeliyiz. Kendilerini eleştirmemeli, yapabileceklerinden fazlasını istememeliyiz. Güven, başkalarının söyledikleriyle değil içinden gelir. Bugün hakkınızda iyi şeyler söyleyecekller ama yarın aynı insanlar sizi eleştiriyor olacak. Tutkunuz, enerjiniz ve öz güveniniz eleştiri okuyup değerlendirmek yerine içinziden gelmelidir." şeklinde konuştu.



Fer Lopez, Wolves'un Stoke City ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de başlamıştı.

ARDA GÜLER BENZETMESİ İspanyol basınından Marca ise Fer Lopez için Arda Güler benzetmesinde bulundu ve oyuncunun son 3 maçta 1 dakika dahi süre almamasına dikkat çekti. BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Wolves ile 5 maça çıkan 21 yaşındaki Lopez, 1 asist yaptı ve 176 dakika sahada kaldı.