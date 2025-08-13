Arda Güler'i yere göğe sığdıramadılar: "Büyücü" olarak tanımladılar!

Dikkat çeken başarılı bir performans gösteren milli yıldız bir asist yaparken iki topu ise direkten döndü.

"ALONSO'NUN BÜYÜCÜLERİ"



Arda'nın performansı İspanya basınında gündem oldu. Maça damga vuran milli yıldız övgülerle manşetlere taşındı.



İspanyol gazetesi AS, Arda ve Mbappe için "Alonso'nun büyücüleri." başlığını atarak ikiliyi manşetlere taşıdı.



Marca ise "Arda ile Mbappe iş birliği sevindirici. Bu birliktelik keyifli olacak." ifadelerini kullandı.